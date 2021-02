Hilary Duff aangeklaagd door fotograaf om smaad

In februari vorig jaar zette Hilary een video op Instagram waarin ze de man, Darry Wilkins, aanspreekt op het feit dat hij op een parkeerplaats foto’s van haar kinderen maakte. „Paparazzo die foto’s van KINDEREN maakt. Ga je fotografie ’uitoefenen’ op VOLWASSENEN! Engerd! Wetten moeten veranderen, dit is het stalken van minderjarigen. Walgelijk!”, schreef ze destijds bij de video. Wilkins verdedigde zichzelf door te zeggen dat hij niets illegaals deed met het maken van de foto’s.

De fotograaf heeft nu dus een tegenaanval ingezet en klaagt Hilary aan omdat ze zich op social media negatief over hem uitliet. Talkshowhost Wendy Williams pikte het item op en sprak er in vergelijkbare bewoording over in haar programma, waardoor zij ook door Wilkins aangeklaagd wordt.

De man claimt dat de uitspraken van Hilary niet waar zijn omdat hij ’geen pedofiel of kindermisbruiker is en hij enkel als fotograaf plaatjes aan het schieten was en niet als paparazzo of als stalker of als iemand met kwade bedoelingen’. Volgens Wilkins heeft zijn professionele reputatie schade opgelopen door de uitspraken van Hilary en Wendy.