Robèrt van Beckhoven steunt Brabantse zorghelden

„De inzet vanuit de zorg is fantastisch. Ze werken zo hard en dat waardeer ik enorm. Zowel in de ouderen- en gehandicaptenzorg als in de ziekenhuizen. Deze bonnen hebben de zorghelden echt verdiend”, laat Van Beckhoven weten.

De bonnen zijn samengesteld door middel van donaties die vanuit het hele land zijn gedaan. Met de bonnen kan het zorgpersoneel straks, als de situatie het toelaat en de horeca weer open kan, een gezellig avondje uit bij geselecteerde horeca in de eigen regio.