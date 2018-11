Martijn Fischer krijgt een zoontje

„Het is geweldig. Echt waar. We verheugen ons er ontzettend op”, zo vertelt Martijn aan Shownieuws.

Uit een eerder huwelijk heeft hij al twee zoons: Gilles en Frank. En die verheugen zich maar wat op de komst van een broertje. „Mijn jongste zegt de hele tijd: ’Ik kan niet wachten, ik kan niet wachten’.”

Martijn en Ingeborg hebben sinds begin 2017 een relatie. „Mijn meisje is echt de prinses in huis. Ze is stralend en mooi en rond. Ik ben gek op d’r”, aldus Martijn.

