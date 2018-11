Cristiano Ronaldo stoot Selena Gomez van de Instagram-troon

De voetballer heeft er 144.335.346 tegenover 144.319.686 van Selena. De ex van Justin Bieber was sinds 2016 de populairste, toen ze het stokje overnam van Taylor Swift.

Selena plaatste een maand geleden haar laatste post. Ze kondigde toen aan een pauze van social media in te stellen. Enkele weken later werd ze opgenomen in een kliniek, waar ze psychische hulp krijgt na een mentale inzinking.

Ronaldo is de laatste tijd nogal negatief in het nieuws. Hij wordt namelijk beschuldigd van verkrachting. De stervoetballer ontkent met klem zich hier schuldig aan gemaakt te hebben.