Joëlle Witschge in verwachting van eerste kindje

„Yes, de geruchten kloppen: ik ben zwanger!”, aldus Joëlle. Ze schrijft verder dat ze er erg van baalt dat het nieuws nu al op straat ligt, wat er op lijkt te wijzen dat ze de drie maanden nog niet voorbij is. „Wij hadden het graag zelf aan onze familie en vrienden willen vertellen wanneer de tijd daar rijp voor was. Maar goed...”

Joëlle had net aangekondigd mee te doen aan het RTL-programma Boxing Stars en ze zou zondag 4 november de marathon van New York lopen. Het lijkt erop dat de zwangerschap dus niet gepland was. Beide evenementen heeft ze afgezegd. „Ik was natuurlijk helemaal klaar voor Boxing Stars en de NY Marathon, maar zal in plaats daarvan dus super fit mijn zwangerschap in gaan. We’re over the moon!”

Dave en Joëlle kwamen deze zomer weer bij elkaar, nadat ze vier jaar geleden hun relatie verbraken. Tussendoor was Joëlle nog samen met danser Timor Steffens, zanger Waylon en met Sander Huisman van Kris Kross Amsterdam.