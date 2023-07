Opnames House of the Dragon gaan door ondanks acteursstaking

Hoewel de Game of Thrones-prequel Amerikaans is, is het gros van de cast Brits. Die acteurs zijn aangesloten bij de Britse vakbond Equity. Leden van deze organisatie mogen volgens de wet niet staken uit solidariteit met hun Amerikaanse collega's die lid zijn van de vakbond SAG-AFTRA.

Donderdag werd bekend dat acteurs in Hollywood hun werk neerleggen nadat onderhandelingen met grote studio's over inkomsten van streamingdiensten en het gebruik van AI in films waren stukgelopen. Ook scriptschrijvers zijn aan het staken, onder meer vanwege een conflict met studio's en producenten over hun salaris.

Door die staking hebben tientallen Amerikaanse films en tv-series al vertraging opgelopen. Nu ook acteurs hun werk neerleggen betekent het dat vrijwel alle Amerikaanse producties stil komen te liggen.