Martin Garrix maakt nummer met zanger Mike Yung

„Deze man... kan met iedereen werken”, schrijft Yung. „Waarom hij er voor koos met een oude man als mij te werken verwart me. Dank voor deze kans, ik hou van je.”

De 58-jarige Mike Yung was een straatartiest in de metro van New York die door een video op YouTube wereldfaam verwierf. Dankzij het filmpje mocht hij in 2017 mee doen aan America’s Got Talent waarin hij de halve finale behaalde. Yung heeft echter nog nooit een grote hit gehad.

De Amerikaanse zanger staat op 23 januari in Paradiso in Amsterdam.