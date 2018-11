'Apu gaat niet weg uit The Simpsons'

Het gerucht dat Apu zou verdwijnen omdat hij mogelijk racistische stereotypen over Indiërs zou bevestigen werd de wereld in geholpen door de Indiase producent en YouTube-ster Adi Shankar. De succesvolle Shankar is overigens geen producent van The Simpsons.

Dit beklemtoont Jean, die al dertig jaar The Simpsons produceert, ook in zijn bericht op sociale media. „Ik wens Adi alle goeds, maar hij is niet de producent van de show”, luidt de mededeling. The Hollywood Reporter maakt uit deze woorden op dat Apu zeker niet uit de serie wordt gehaald.

Karikatuur

Meerdere sterren met Indiase en Aziatische wortels hebben zich de afgelopen maanden uitgesproken over Apu. Het personage zou een Indiase karikatuur zijn die in de serie doorlopend wordt uitgelachen.

De makers van The Simpsons reageerden in april al door het personage Lisa Simpson in een aflevering te laten reageren. Terwijl ze een foto van Apu vasthoudt, zegt ze: „Iets dat al decennia geleden is verzonnen, werd toegejuicht en niet beledigend is bedoeld, wordt plotseling politiek incorrect genoemd. Wat kan je daar aan doen?”