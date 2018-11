’Nederland moet protocol voor naaktscènes krijgen’

„Er is sinds MeToo wel een verandering gaande”, aldus Toekook. „Maar in de praktijk komt het nog te vaak voor dat iedereen op de set onder druk staat en dat er niet de ruimte en tijd is om goed door te nemen wat er precies gaat gebeuren bij een naaktscène. Het is dan voor een acteur heel lastig om toch nee te zeggen als de regisseur op het laatste moment vraagt toch een stapje verder te gaan.”

In het protocol zou moeten worden vastgelegd hoe dit soort situaties kan worden voorkomen en hoe acteurs daarmee om moeten gaan. „Het kan veel problemen verhelpen als er standaard een goed gesprek wordt gevoerd hoe bepaalde dingen in beeld worden gebracht”, stelt Toekook.

Praktische bezwaren

Acteursorganisatie ACT sluit zich bij de oproep aan. „Ik herken dit soort situaties zeker”, beaamde bestuurslid en actrice Anna Drijver. „Op de set loop je soms toch tegen praktische bezwaren aan die snel moeten worden opgelost: ’we zien je string toch, kan je die niet even uit doen?’ Het is heel belangrijk dat je op dat soort momenten toch je grenzen blijft aangeven”, aldus Drijver.

Bij het onafhankelijk meldpunt voor ongepast gedrag dat in juni in het leven werd geroepen, komen dit soort klachten nog niet binnen, meldt Toekook. „Daar gaat het toch vooral om gevallen van ongewenst gedrag”, legt hij uit. Het bestuurslid ging verder niet in op de hoeveelheid of de aard van deze meldingen.

Het meldpunt werd in het leven geroepen naar aanleiding van de onthullingen rond castingdirector Job Gosschalk en zijn bureau Kemna Casting. De politie doet voor zover bekend nog steeds onderzoek naar de zaak.