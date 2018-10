Babygeluk voor Joëlle Witschge

Veel steun, nog meer dan normaal, zal Joëlle daarbij krijgen van haar grote liefde Dave Bulthuis, die de afgelopen jaren – toen de twee niet samen waren – namelijk zelf al eens vader werd. Met zijn ex-vrouw AMY kreeg Dave in 2016 zoontje DANI en dus kan de verdediger inmiddels meepraten over volle luiers en gebroken nachten.

Dat de zwangerschap hoogstwaarschijnlijk niet gepland is, valt op te maken uit het feit dat Joëlle eigenlijk zou meedoen aan het nieuwe programma Boxing Stars, waarin bekende Nederlanders het vanaf morgenavond in de boksring tegen elkaar gaan opnemen. Ook zou zij met voormalig voetbalster ANOUK HOOGENDIJK – die zij leerde kennen tijdens de opnames van Expeditie Robinson – deelnemen aan de marathon van New York. Beide evenementen heeft ze nu logischerwijs moeten afzeggen.

Nu zijn dochter zwanger is, betekent dat voor haar vader RICHARD WITSCHGE dat hij opnieuw opa wordt. In 2015 beviel een van zijn andere dochters, KELI, al van zoontje AYAN.