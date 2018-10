Henny hield broer zo lang mogelijk bij zich

In de stallen van Het Ruiterhuys, een familierestaurant dat grenst aan zijn eigen woning in Castricum, nam HENNY HUISMAN (67) gisteren afscheid van zijn jongste broer, WIETSE. Die overleed vorige week, volledig onverwacht. Het was Henny die hem thuis levenloos aantrof op de keukenvloer. Waaraan Wietse precies overleed moet nog blijken uit het medisch onderzoek.

Ⓒ Ferry de Kok

Met zijn moeder BEP (88), zus MIRANDA (69), de familie en alle genodigden werd het een indrukwekkend afscheid van de ook in artiestenkringen geliefde Wietse. Henny zegt: „Hij is weggerukt uit het leven, maar ik ben blij dat we dit afscheid zo mooi voor hem hebben kunnen organiseren. Er zijn zo veel mensen gekomen, daar zou ons broertje bijzonder trots op zijn geweest. De laatste keer dat ik hem sprak had hij het alleen maar over zijn twee jongens, JORDY en SANDER. Samen trekken zij als danceformatie Kris Kross Amsterdam minstens 5.000 man per optreden. Dat vond hij geweldig. Maar dit publiek, hier bij het afscheid, dat mag er ook zijn. Wát een opkomst. Mijn lieve Wietse was helemaal gek van zanger KELVIN MUÏS. Tijdens een ontmoeting met hem raakte hij eens zo geëmotioneerd, dat hij spontaan begon te huilen. Daarom hebben we Kelvin gevraagd, naast de kist, Lately van STEVIE WONDER te zingen.”

Henny, zwaar aangeslagen, sloot zijn eigen toespraak af met het verzoek hard voor zijn broer te applaudisseren. „Ik weet dat dit niet gebruikelijk is tijdens een uitvaart, maar doet u het toch maar. Speciaal voor mijn lieve broer, die hier ligt.”

Henny wees daarbij naar de lichte kist, waarop dierbaren met stift laatste boodschappen hadden geschreven.

De presentator en de familie delen niet alleen het verdriet om hun verloren broer, oom en vader, maar maken zich met elkaar ook zorgen om hun hoogbejaarde moeder en oma, die haar zoon overleefde. „Dat is wel heel erg hard om mee te maken”, zei Henny daarover.

Wietses zoons brachten hun vader na afloop van de plechtigheid in de begrafenisauto weg.