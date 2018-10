’We moeten rondkomen van 1300 euro’

Voormalig professioneel darter CO STOMPÉ (56) en zijn vrouw DANIËLLE (50) klimmen langzaam maar zeker uit een diep dal. Het stel werd vorig jaar veroordeeld tot werkstraffen van 150 en 190 uur, omdat ze van 2009 tot 2013 fraudeerden met de aangifte van de omzet- en inkomstenbelasting. Volgens hun advocaat was er geen sprake van boze opzet, maar wist Daniëlle niet genoeg van boekhouden. Dat werd echter door de rechter van tafel geveegd: ze had beter moeten weten.

„We bleven achter met een schuld van 80.000 euro”, vertelt Co in gesprek met PRIVÉ.

De twee moesten zelfs hun trouwringen verkopen om overeind te blijven, maar bleven vechten voor hun huwelijk.

„We hebben altijd tegen elkaar gezegd: het is verschrikkelijk stom wat er is gebeurd, maar we hebben het niet expres gedaan en we moeten er samen doorheen komen”, aldus de commentator en analist bij RTL 7. „Natuurlijk zijn er af en toe harde woorden gevallen en grote ruzies geweest. Die gaan dan over wie wat heeft gedaan, waarom en hoe dom het is, maar een half uur later trek je toch weer naar elkaar toe. We zijn al 21 jaar samen en onze liefde zit diep.”

Omdat er loonbeslag werd gelegd op het RTL-salaris van Co, moest het echtpaar rondkomen van de afgeroomde inkomsten van Daniëlle, die medewerkster is in een laboratorium.

„Dat komt in ons geval neer op z’n 1300 euro per maand. Daar moet je het dan samen mee zien te rooien”, aldus Daniëlle.

„Ons geluk is dat ik voor heel veel verschillende opdrachtgevers demonstraties geef”, vult Co aan. „Op die verdiensten kunnen ze geen loonbeslag leggen, omdat ze van tevoren niet weten wanneer ik werk.”

Ondanks die bonusbedragen moest het stel een fikse financiële aderlating doen.

Luxe

„Je leeft naar wat je verdient en voorheen was dat zeker wel twee tot drie keer modaal. Ik reed in een Mercedes en we lieten ons huis geregeld opknappen. Dat kan allemaal niet meer, maar ik heb totaal geen hang naar luxe. Ik draag net zo lief een T-shirt van de Zeeman als een overhemd van Oger. Ik heb me nooit een echte ster gevoeld. Toen mijn vrouw en ik elkaar leerden kennen, hadden we ook bijna niets. Als we samen bij de open haard tv zitten te kijken, zijn we nog steeds gelukkig. Of dat nou met een glas dure rode wijn is of met een frisdrankje. Dan gaan we maar niet meer vier keer per week uit eten. Jammer, maar je leert er wel heel goed van koken, haha.

Het belangrijkste voor ons was dat we in ons huis konden blijven wonen. Die zaak hebben we tot aan het hoogste niveau uitgevochten. Dat heeft ons veel geld gekost, maar uiteindelijk hebben we dat gevecht gewonnen.”

Co, die bij de plantsoenendienst werkte om zijn taakstraf te volbrengen, is nooit met de nek aangekeken vanwege het schandaal.

„Alleen op sociale media krijg ik weleens nare opmerkingen naar mijn hoofd: ’Wat doet die kneus daar in de tv-studio? Dat is een crimineel en een belastingontduiker.’ Ach, laat lekker gaan, dat zijn allemaal anonieme mislukkelingen die niets beters te doen hebben. Op straat is er niemand die me naroept of negeert.”

Co en zijn vrouw hebben inmiddels de helft van hun schuld afbetaald. „De resterende 40.000 euro wordt gefinancierd door bekenden. Zij lenen mij dat bedrag, zodat ik van de Belastingdienst af ben. Als het goed is, krijg ik het geld binnenkort binnen en is er niets meer aan de hand. We zullen het bedrag keurig aflossen, maar ondertussen kunnen we wel weer normaal ademhalen en leven. Dan hoeven we die gekken van de Belastingdienst nooit meer aan te kijken. Als het even meezit, kunnen we weer eens op vakantie. Lekker een lang weekend naar de Duitse gebergtes om daar te wandelen.”