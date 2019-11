’Madam’ van Epstein wist dat Virginia Roberts 17 jaar was

De socialite, die de laatste tijd spoorloos is, vertelt in de documenten hoe ze verantwoordelijkheid droeg voor de zes huizen die miljardair Jeffrey Epstein over de hele wereld had en hoe ze daarvoor ’talloze mensen’ moest inhuren. „Ik huurde assistenten, architecten, interieurinrichters, koks, schoonmakers, tuiniers, mensen voor het zwembad, piloten, alle soorten mensen.”

Maar jonge meisjes om seks mee te hebben, die wierf ze niet voor Epstein, stelt ze. Wel masseuses en die zocht ze via professionele spa’s waar ze zichzelf liet masseren. Als dat goed beviel, vroeg ze of de masseuse ook thuisbezoeken deed. En Virginia Roberts was volgens haar zo’n professioneel masseuse. „Dus ze was 17. En op je 17e mag je een professioneel masseuse zijn. Het is dus totaal niet ongepast dat zij toen langskwam om een massage te geven.”

Dat Epstein en prins Andrew het meisje misbruikt zouden hebben, is volgens haar een leugen. Ze stelt dat zij zelf ’nog niet de helft van de tijd’ bij Epstein was en dus niet kan aangeven hoe vaak Virginia Roberts daar kwam. De beschuldigingen van de jonge vrouw zijn volgens haar soms zulke enorme leugens dat zij ze ’categorisch ontkent’. Ze wordt daarbij zo kwaad dat ze zelfs op de tafel sloeg.

Ze doet de uitspraken in 2017 in een videoverklaring voor een rechtbank van New York in een smaadzaak die Roberts aanspande. Roberts klaagde haar aan vanwege haar beschuldigingen dat zij gedwongen seks moest hebben met Epstein en prins Andrew. Nadat de twee een schikking bereikten buiten de rechtbank om, werd op Maxwells verzoek besloten de video’s te verzegelen.

Maar delen van haar verklaring werden op 9 augustus weer vrijgegeven, een dag voordat Jeffrey Epstein dood in zijn cel werd gevonden.