Meghan wint wedstrijd ’laarsje gooien’

Ondanks de stromende regen tijdens hun bezoek aan Auckland, beleefden Harry en Meghan toch een geslaagde dag in de stad op het Noordereiland in Nieuw-Zeeland. In het gezelschap van een aantal kinderen van de milieugroep Trees of Survival deden ze een wedstrijd wie zo ver mogelijk kon gooien met een regenlaars.