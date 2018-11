Don McLean (73) samen met 24-jarig model

Het verliefde stel bracht de afgelopen dagen door in lichtstad, waar Don zich vooral ontpopt lijkt te hebben als een ware ’Boyfriend of Instagram’. Op Paris’ Instagram zijn diverse foto’s van haar te zien; onder andere in Versailles, het Louvre, bij het graf van Jim Morrison en het Centre Pompidou. Foto’s die naar alle waarschijnlijkheid door haar metgezel zijn genomen.

Paris was met Don mee op tournee en postte ook een paar foto’s van hem en zijn tourgroep, op wie ze naar eigen zeggen ’gek is’. Er werd de afgelopen maanden al vaker gespeculeerd of de twee een relatie hadden, maar nooit eerder werd het officieel door een van hen bevestigd.