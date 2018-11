Beau is overal ’een vreemde eend’

„Ik ben van de stad gaan houden”, zegt Beau tegen BuzzE. „Het is een waanzinnig mooie stad. Het leuke is ook dat de daklozen echte Rotterdammers zijn, ze praten over de stad met ontzettend veel liefde.” In Het Rotterdam Project probeert Beau net als in The Amsterdam Project opnieuw vijf daklozen van de straat te helpen. „Ze moeten zich opbouwen, net zoals de stad zich heeft moeten opbouwen.”

Van de eeuwige strijd tussen 010 en 020 merkte Beau niets. „Ik heb het idee dat Rotterdammers meer een hekel hebben aan Amsterdammers dan andersom. Maar ik ben niet echt een Amsterdammer, dus ik heb dat helemaal niet”, vertelt de in Bloemendaal geboren Beau. „Ik heb ook hier hele mooie gesprekken, die overstijgen al dat geneuzel waar ik sowieso niet aan mee wil doen.” Bovendien is Beau naar eigen zeggen ’overal een vreemde eend in de bijt’. „Dat heb ik ook in Amsterdam.”

Brandweer

Beau zag om een heel andere reden op tegen de afstand tussen de hoofdstad en de havenstad. „Als er iets is met een van de daklozen, wil je meteen kunnen uitrukken, net als de brandweer. Daar zag ik tegenop, omdat je toch verder weg bent. Maar gelukkig gaat ook dat heel goed. Je moet er een beetje meer moeite voor doen.”

De presentator zag nog een risico: The Amsterdam Project was nieuw, maar zouden de Rotterdamse daklozen net zo reageren of al precies weten waar ze aan beginnen? „Eén van de daklozen had meteen door dat hij 10.000 euro krijgt. Dat was Patrick, maar dat laat ik ook gewoon zien in het programma, alles is eerlijk.”

Gesmeekt

Uitgerekend Patrick krijgt de pinpas niet in handen. „Hij is drugsverslaafd en de hele dag aan het hosselen, zoals hij het zelf noemt, om aan geld te komen. Ik kan niet eens 1 euro aan die man geven, want dat gaat op aan drugs.” Toch mocht ook Patrick geld gebruiken om de weg omhoog weer te vinden. „Er gaat altijd iemand met hem mee om eten of kleren te kopen. Daar was hij zelf behoorlijk boos over, maar ik kan geen geld geven voor drugs.”

Volgens Beau levert het volgen van Patrick unieke beelden op. „Het is een hele bijzondere zaak. Ik denk dat je als kijker nog nooit eerder van zo dichtbij zo’n lange tijd bij een drugsverslaafde bent geweest.”

Het verhaal van Patrick en de vier andere Rotterdamse daklozen die Beau een jaar lang volgt is zo bijzonder dat de presentator nog voor de eerste aflevering op de buis is al extra zendtijd heeft geregeld. „Ik heb RTL vorige week gesmeekt om me nog een aflevering te geven omdat we gewoon zoveel meemaken. Daarom wordt de laatste aflevering een dubbele.”