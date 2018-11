Robert Redford zet landgoed te koop

Robert Redford Ⓒ Hollandse Hoogte

Geïnteresseerden in een mooi optrekje in het Californische wijngebied Napa Valley kunnen nu hun slag slaan. Robert Redford zet zijn riante landgoed, genaamd Danza del Sol, te koop. Voor 6,7 miljoen doet de acteur zijn villa plus bijbehorende grond van de hand.