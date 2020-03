'Elizabeth verblijft voorlopig in Windsor Castle'

Er liggen volgens verschillende Britse media plannen klaar om Elizabeth naar haar buitenverblijf Sandringham in Norfolk te brengen als het virus verder om zich heen grijpt. Daar is minder personeel nodig en is er ook minder kans dat de koningin besmet raakt.

In het Verenigd Koninkrijk zijn inmiddels 21 mensen overleden aan het coronavirus, meer dan 1100 anderen zijn positief getest.

Vrijdag maakte het hof al bekend dat koningin Elizabeth haar agenda voor de komende weken zo goed als leeg heeft gemaakt. Onder meer geplande bezoeken aan Cheshire en Camden gaan niet door.