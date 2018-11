Adele rijkste Britse ster onder de 30 jaar

Met dat fortuin laat Adele landgenoten als Ed Sheeran en Daniel Radcliffe achter zich. Sheerans kapitaal wordt geschat op 94 miljoen pond (105,6 miljoen euro), dat van Harry Potter-acteur Radcliffe op 87 miljoen pond (97,7 miljoen euro). Daarmee staan de mannen op de tweede en derde plek van de lijst waarop alleen sterren van dertig jaar of jonger prijken.

Ook alle leden van One Direction, actrice Emma Watson en Star Wars-acteur John Boyega staan in de lijst, die Heat Magazine jaarlijks samenstelt. Volgens het blad is Harry Styles de rijkste voormalig One Directioner, gevolg door Niall Horan. Zayn Malik zou met een vermogen van ’slechts’ 37 miljoen pond (41,6 miljoen euro) het minst fortuinrijke voormalig lid van de boyband zijn.