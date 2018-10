Bob Saget is weer getrouwd

Bob en Kelly beloofden elkaar eeuwige trouw tijdens een kleine ceremonie in Santa Monica. „Oke, dus we zijn gegaan en hebben het gedaan. We zijn verdomd gelukkig”, schrijft Saget op Instagram.

„Bob en ik hebben ons verkleed als bruid en bruidegom voor Halloween. Maar serieus, het was de mooiste dag van mijn leven”, grapt Kelly bij een foto van de grote dag.

Ook John Mayer was aanwezig op het huwelijk. „Zoals ik al zei, ik had iets afgelopen nacht. En wat een bijzonder iets was het. Gefeliciteerd Kelly en Bob!”

Het is de tweede keer dat Saget, vooral bekend van zijn rol als Danny Tanner in de sitcoms Full House en Fuller House, in het huwelijksbootje is gestapt. De 62-jarige acteur was 15 jaar lang getrouwd met Sherri Kramer. In 1997 gingen de twee uit elkaar.