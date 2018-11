Jonnie en Thérèse Boer zakken op Lekker500

Ⓒ ANP / ROBIN UTRECHT

De Librije in Zwolle is de koppositie in de Lekker500 kwijt. Het restaurant van Jonnie en Thérèse Boer is weer voorbijgestreefd door Inter Scaldes van Jannis en Claudia Brevet uit Kruiningen. De Librije staat in de Lekker500 van 2019 op de tweede plek. De Leest in Vaassen van Jacob-Jan Boerma en Kim Veldman staat op plek drie.