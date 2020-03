Countryster Joe Diffie (61) overleden aan corona

De 61-jarige countryzanger liet vrijdag op Instagram weten: „Ik word op dit moment behandeld door artsen na een positief testresultaat voor het coronavirus. Ik wil mijn fans en iedereen op het hart drukken voorzichtig, oplettend en terughoudend te zijn tijdens deze epidemie.” Zondag liet de woordvoerder van de 61-jarige muzikant aan Amerikaanse media weten dat het virus Diffie fataal was geworden.

De zanger scoorde in de jaren 90 meerdere nummer-1-hits in de VS. Verschillende grote namen uit de countrywereld stonden zondag op sociale media stil bij de dood van Diffie. Jason Aldean schreef: „Man wat een week, eerst Kenny Rogers en nu Joe Diffie. Een geweldige zanger en een nog beter persoon. Wat een verdrietige week voor de countrywereld.” Chris Young liet weten: „Ik prijs me zo gelukkig dat ik hem heb gekend.”