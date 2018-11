Kylie Jenner geeft Ferrari cadeau aan moeder

Kris Jenner is eigenlijk pas op 5 november jarig, maar dat weerhield haar dochter er niet van nu alvast een ’cadeautje’ te geven. „488 voor de koningin. Mijn moeders droomauto”, schrijft Kylie bij een video op Instagram.

„Oke, ik ben dus op weg naar mijn moeder om haar te verrassen. Ik heb dit al een maand en ik ben zo blij om het eindelijk aan haar te kunnen geven. Het is wel een beetje dinker buiten, dus ik hoopt dat ze het kan zien”, grapt Kylie op haar Instagram Stories.

Vervolgens is te zien hoe Kris in haar pyjama naar buiten komt. „Wat is dit?” gilt ze als ze de auto ziet. „Maak je een grapje? Oh my god, had ik me maar wat leuker aangekleed. Wat gebeurt er allemaal? Ik weet niet eens wat ik moet doen? Hoe start je zo’n auto?”

Zus Khloe reageert direct op de video: „Nou, ik geef mijn cadeau dan maar later aan haar...”, grapt de brunette.