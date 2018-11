John Mayer niet met honderden vrouwen naar bed

John kreeg vorige week de opdracht twee keer te knipperen als hij met meer dan achthonderd vrouwen had geslapen, één keer knipperen zou aangeven dat het er meer dan vijfhonderd waren. Hij reageerde niet, maar liet wel los tot de ’sub-500’-categorie te behoren. Daarop werd volop gespeculeerd over met hoeveel dames John, die lang bekend stond als rokkenjager, tussen de lakens dook.

In de nieuwste aflevering van Current Mood geeft John het verlossende antwoord. „Ik ga nu vertellen waar ik de hele week over heb nagedacht. Ik heb mijn hele liefdesgeschiedenis de revue laten passeren en mijn aantal is zes. Ik wilde dat jullie dat weten. Mijn aantal is zes.”

Hoewel John open is geweest over zijn seksleven, worden zijn woorden nog steeds in twijfel getrokken. De singer-songwriter sliep misschien niet met honderden vrouwen, maar zes lijkt wel erg weinig. Bekend is dat John relaties heeft gehad met verschillende beroemde vrouwen, onder wie Katy Perry, Jennifer Aniston, Jessica Simpson, Taylor Swift, Jennifer Love Hewitt, Minka Kelly en Renee Zellweger.