Eddie Izzard komt naar AFAS Live

Wunderbar begon in La Nouvelle Seine, een drijvend theater op de Seine in Parijs, waar Eddie al improviserend in het Frans de basis voor de nieuwe show legde. Daarna reisde hij naar andere landen, waarbij hij onder meer een tijd in Berlijn stond waar hij de show in het Duits bracht. De eerste Engelstalige versie probeerde Eddie uit in Eindhoven met twee shows in De Effenaar.

„De tijd begint te komen dat ik er een tijdje tussenuit ga om een politieke carrière na te streven. Maar voor het zover is, wil ik het publiek overal ter wereld de beste comedyshow geven die ik in me heb, zeker in deze tijden van brexit-haat en Trump-haat. Mijn nieuwe show gaat over van alles en nog wat, van de mensheid gedurende de afgelopen 100.000 jaar tot pratende honden en dierensuperhelden. Ik kijk er naar uit om iedereen weer te zien”, aldus Izzard. „De show is niet geschikt voor nazi’s”, voegt hij eraan toe.

De kaartverkoop voor Wunderbar start donderdag 1 november.