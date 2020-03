Zieke Heidi Klum kan zich niet laten testen op corona

Heidi zit in de lappenmand met „rillingen, koorts, hoestklachten en een loopneus.” „Ik voel me gewoon niet goed. Daarom ben ik thuisgebleven zodat ik geen andere mensen besmet”, legde het jurylid van America’s Got Talent uit. Heidi heeft contact gehad met verschillende artsen, maar kan zich niet laten testen op het coronavirus. „Er is gewoon geen test te krijgen. Ik hoop maar dat het een gewone verkoudheid is. Blijf veilig en blijf thuis als je je niet goed voelt.”

In de Verenigde Staten is veel kritiek op de overheid omdat coronatests nauwelijks beschikbaar zijn. Vrijdag riep president Donald Trump de noodtoestand uit voor de aanpak van het virus. Hij kondigde onder meer aan dat er een nieuwe test is goedgekeurd waardoor op korte termijn 1,5 miljoen mensen extra getest kunnen worden.