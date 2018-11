Nikki Bella wil niet daten

Nikki Bella is inmiddels een half jaar single, maar ze moet er nog niet aan denken om alweer te gaan daten. „Het voelt alsof je net getrouwd bent en mensen direct daarna vragen wanneer je aan kinderen begint. Dit is een beetje hetzelfde”, legt Bella uit aan Bang Showbiz. „Ik ben pas net single, maar mensen vragen steeds of ik al aan het daten ben. Eerlijk gezegd heb ik daar nog helemaal geen interesse in. Ik ben er nog niet klaar voor. Ik moet eerst herstellen.”

Haat tweelingzus luistert blijkbaar totaal niet naar de gevoelens van Nikki. Brie Bella probeerde haar zus te koppelen. „Ik heb geprobeerd haar op een blind date te sturen, maar dat leverde me aardig wat problemen op.”