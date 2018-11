Gijs van Dam: 'Ik ben als homo in het verdomhoekje gezet'

Ⓒ ANP

Gijs van Dam is er van overtuigd dat het feit dat hij homoseksueel is niet meegeholpen heeft in de rel met Jelle Brandt Corstius, die hem beschuldigde van verkrachting. Hij deed dat door middel van een ingezonden brief in Trouw. „Het gevoel bekruipt je alsof het christelijke dagblad blijkbaar zin heeft om eens flink met de christelijke karwats te slaan.”