Ronnie Flex wordt vader: 'Privacy moeder respecteren'

Bij een foto van een echo schrijft hij: „Heb dit even voor mezelf gehouden omdat de situatie best wel complex is.. maar dit is wel het mooiste wat me is overkomen en ik hou nu al super veel van je, & ook al was het niet zo gepland je bent zwaar welkom. We wachten op je... chosen one.”

Ⓒ Instagram

Op de echofoto is te zien dat de foto op 3 oktober gemaakt is en dat de vrouw toen ongeveer 27 weken in verwachting is. Inmiddels zou ze dus zo’n 30 weken zwanger zijn.

Wie de moeder van het kindje is, is niet duidelijk en dat wil Ronnie Flex ook niet zeggen. „Ik wil iedereen vragen om de privacy van mijn baby mama te respecteren. Ik doe voor de rest ook geen interviews of statements hierover.”

Er gaan al langere tijd geruchten dat hij een relatie heeft met Famke Louise, maar de twee bevestigden dit nooit officieel.

