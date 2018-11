Kroonprins Frederik krijgt enorme eik cadeau

De dertig jaar oude boom, die uiteindelijk 25 meter hoog moet worden, krijgt een plek op het naar de kroonprins vernoemde Frederiks Plads. Dat Frederik uitgerekend een eik krijgt, is geen toeval. De kroonprins is al jarenlang beschermheer van Plant et Træ, een organisatie die sinds 1988 vele bomen heeft geplant in Denemarken. Volgens de organisatie is het planten van een boom „een mooi en weelderig cadeau voor de toekomst.”

Frederik zag Abraham in mei. De vijftigste verjaardag van de troonopvolger werd groots gevierd in Denemarken. Zo waren er in het hele land hardloopwedstrijden, een idee van Frederik zelf. Ook was er een galadiner, waarvoor vrienden, familie en vele koninklijke gasten, onder wie koning Willem-Alexander en koningin Máxima, naar het paleis in Kopenhagen kwamen. De feestelijkheden werden afgesloten met een grootse tv-show.