Nieuw gezicht in NOS Jeugdjournaal

„Een droom die uitkomt!”, jubelt Evita. „Ik ben ontzettend blij en vereerd met deze nieuwe stap. Jeugdjournalistiek heeft mij altijd al beziggehouden en dat ik dat nu voor het NOS Jeugdjournaal mag doen is echt heel tof.”

Mac-nack werkt nu nog bij AT5 en is redacteur bij NOS Stories en NOS op 3. Ze volgt Welmoed Sijtsma op, die het NOS Jeugdjournaal verruilde voor WNL’s Goedemorgen Nederland. Met Evita is het presentatieteam weer compleet, zegt chef NOS Jeugdjournaal Ronald Bartlema. „Zij is niet alleen een jonge en gedreven journalist, ze past door haar uitstraling uitstekend bij de doelgroep van het programma.”