Twents kalf vernoemd naar Herman Finkers

Finkers’ personage komt aan het begin van De Beentjes van Sint-Hildegard op een boerderij om een kalf ter wereld te helpen. Dat deed de komiek echt, onder toeziend oog van een veearts, maakte distributeur September Films dinsdag bekend. Boer Nico Loohuis, van de boerderij waar de opnames zijn gemaakt, heeft het stiertje als eerbetoon aan de komiek Herman genoemd. De opnames vonden deze week plaats in het Twentse dorp Fleringen (gemeente Tubbergen).

Voor Finkers is het de eerste maal dat hij in een speelfilm te zien is. De Beentjes van Sint-Hildegard gaat over een echtpaar dat bijna met pensioen gaat, maar eigenlijk niet meer zo gelukkig in het huwelijk is. De Twentse cabaretier heeft het scenario geschreven en speelt de hoofdrol; actrice Johanna ter Steege speelt zijn vrouw. De regie is in handen van Johan Nijenhuis. Het is de bedoeling dat de tragikomedie in het najaar van 2019 in de bioscopen te zien is.

