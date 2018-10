Gosschalk binnenkort verhoord als zedenverdachte

Gosschalk wordt door meerdere acteurs beschuldigd van seksueel misbruik. Als castingdirector van Kemna Casting zou hij acteurs onder meer hebben gevraagd zich uit te kleden en seksuele handelingen bij zichzelf te verrichten. In ieder geval een slachtoffer deed aangifte, een ander maakte er melding van bij de Amsterdamse politie, blijkt nu.

„Het onderzoek is in de afrondende fase”, zegt een woordvoerder van het Amsterdamse Openbaar Ministerie. „De betreffende castingdirector wordt binnenkort als verdachte verhoord.”

Pas daarna neemt de officier van justitie een ’afdoeningsbeslissing’, laat de woordvoerder weten.

Het is niet duidelijk of de aangifte in Amsterdam de enige aangifte is. Het OM heeft geen overzicht van eventuele aangiften in andere delen van het land. Wie de Amsterdamse aangever is, is niet bekend. Het is in ieder geval een man, bevestigt het OM.