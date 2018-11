’Prins Charles doet geregeld een regendansje’

„Hij doet vrijwel dagelijks een regendans”, grapt Camilla, hertogin van Cornwall, over de droge zomer. „Alles in de hoop op meer regen.” Niet alleen Charles’ echtgenote, ook zijn zoons William en Harry komen in de documentaire Prince, Son and Heir: Charles at 70 aan het woord. Zo vertelt Harry dat de Britse troonopvolger zich geregeld opwindt over klimaatverandering. „Het frustreert hem onwijs. Je snapt ook waarom, hij maakt zich hier al zo lang hard voor.”

Charles vertelt zelf ook over zijn liefde voor de natuur. De prins van Wales, die volgende maand zeventig wordt, onthult dat hij op zijn Schotse landgoed Birkhall bomen liet planten toen zijn oudste kleinkind prins George werd geboren. „Dit is George’s bos. Naarmate ik ouder word, geniet ik steeds meer van bomen planten. Ik hoop dat het ook leuk is voor George. Deze bomen groeien met hem mee.”