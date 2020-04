Jennifer Lopez en Alex Rodriguez willen de Mets kopen

A-Rod, zelf oud-honkballer, zei in maart al in de Tonight Show van Jimmy Fallon dat hij interesse had in de New Yorkse club. „Als die kans zich zou voordoen, zou ik er zeker naar kijken.”

Alex en Jennifer hebben allebei banden met New York. De zangeres is er geboren en getogen en de oud-sporter speelde het grootste deel van zijn carrière bij de andere grote club uit de Big Apple: de New York Yankees.