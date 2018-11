Jessie J cancelt shows vanwege oververmoeidheid

Het gaat vooralsnog alleen om de shows van gister in Dallas en die van woensdag in Phoenix. Ze hoopt donderdag weer op het podium te kunnen staan in Los Angeles.

Jessie J laat op Instagram weten zich erg schuldig te voelen. „Sorry voor iedereen die kaartjes gekocht heeft en van ver moest komen om de show te kunnen zien. Ik voel me verschrikkelijk. (...) Mijn geest is sterker dan mijn lijf op het moment. Ik zou heel graag willen optreden, maar het gaat niet.”

Sinds begin deze maand gaan de geruchten dat Jessie J aan het daten is met Channing Tatum.

