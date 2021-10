Premium Het beste van De Telegraaf

Schilderijen Mauritshuis ondergingen ’Facelifts & Makeovers’ Oude meesters glad gestreken

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Abbie Vandivere (l), Carol Pottasch (m) en Sabrina Meloni vormen het restauratorenteam van het Mauritshuis. Ⓒ Foto Mauritshuis

Wat de schoonheidsspecialist en plastisch chirurg voor een mens zijn, is de restaurator voor een schilderij. Erfgoed, waar eeuwenlang mee is ’gesold en gedold’ zoals directeur Martine Gosselink van het Mauritshuis het noemt, wordt in het restauratie-atelier weer flink in de watten gelegd een opgekalefaterd. Rimpels en scheurtjes (ook wel craquelé genaamd) worden glad gestreken, de verfhuid verfrist door het sterk verdonkerde vernis af te nemen. Zo kan het gebeuren dat wat lang een winkeldochter was ineens een stralend meesterwerk blijkt.