Grammy eert countrylegende Willie Nelson

Willie Nelson, die volgend jaar april 86 wordt, krijgt het eerbetoon tijdens een speciale ceremonie op woensdag 6 februari in de Village Studios in Los Angeles. In het verleden viel die eer te beurt aan onder anderen T Bone Burnett, Jack White, Rick Rubin, Neil Young en Nile Rodgers. Vorig jaar stond de ceremonie in het teken van Alicia Keys en Swizz Beatz.

Nelson ontving in 1990 al een Grammy Legend Award en in 2000 een Lifetime Achievement Award. Hij won in zijn carrière acht Grammy's. De 61e uitreiking van de Grammy's is zondag 10 februari en wordt uitgezonden door CBS.