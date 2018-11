Max Willems verlaat GTST

Max Willems heeft de soap verlaten om te kunnen spelen in de Amerikaanse film College voor Amazon.

Gio Kemper is een 27-jarige zanger, danser en acteur. Hij was in 2013 finalist in So You Think You Can Dance en speelde in de musicals Miss Saigon, The Lion King, Aladdin en Peter Pan. Gio maakt op dinsdag 27 november zijn debuut in Goede Tijden, Slechte Tijden.