Thunderdome zorgt voor grootste première ooit in Utrecht

Francois Maas (wit pak) met hardcore fans bij de première van Thunderdome Never Dies. Ⓒ ANP

De nieuwe Nederlandse speelfilm Thunderdome Never Dies heeft dinsdagavond de wereldpremière beleefd in Utrecht. In bioscoop Kinepolis zagen tegelijkertijd 1800 mensen in zeven uitverkochte zalen de film als eerste. Nog nooit eerder in de wereldgeschiedenis vond er zo’n grote filmpremière plaats in de Domstad, aldus de organisatie.