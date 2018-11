Prinses Margriet dit jaar wél naar New York

Ⓒ ANP

Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven zijn vrijdag 16 november aanwezig bij het Peter Stuyvesant-bal in New York. Vorig jaar moesten ze het jaarlijkse bezoek afzeggen, omdat bij Van Vollenhoven op de dag van het bal een melanoom werd verwijderd in het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis in Amsterdam.