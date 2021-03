René van der Gijp reageert op aanval Pierre van Hooijdonk

Van Hooijdonk was namelijk niet gediend van de kritiek van Johan Derksen na zijn uitspraak dat de ophef over Qatar eerder had moeten komen. De besnorde voetbalcommentator zei dat Pierre over voetbal en andere zaken ’domme dingen’ zegt. Ook voegde hij eraan toe: „En het is nu actueel omdat The Guardian onthuld heeft dat er al 6500 (arbeidsmigranten, red.) overleden zijn, maar dat vindt Pierre geen reden om iets te ondernemen.”

Veel woorden maakt René van der Gijp niet vuil aan de tweet van Van Hooijdonk. „Daar weet ik echt niks van”, waarna hij vervolgens zegt dat als hij dat gedaan zou hebben, hij niet zo stom zou zijn geweest om dat bij een benzinepomp te doen omdat daar veel camera’s zijn. Het laatste wat hij erover kwijt wil is: „Het is 27 jaar geleden(...) Wat moet je er mee.”