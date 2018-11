Demi Lovato raakt overdosis-huis niet kwijt

En dat is niet alleeen het feit dat zij daar bijna overleed. Het huis zelf blijkt ook lastig te zijn om te verkopen, doordat het onhandig is ingedeeld. De zangeres had de bijbehorende garage namelijk helemaal omgetoverd in een ruimte voor haar kleding, een glamourkamer en een ruimte voor haar security.

Maar daardoor is er nergens een overdekte plek om auto’s te stallen. Bovendien staat er een lantaarnpaal aan haar kant van de poort, die er niet hoort. De problemen zijn te verhelpen, maar dat kost wel een aantal tonnen.

Bovendien is er vlak naast haar een flinke modderstroom geweest. Ondertussen is de stroom wel onder beheersing, maar het blijft een risico, zolang de gemeente van Los Angeles er niets aan doet. Demi Lovato heeft ondertussen dan ook al een halve ton van de verkoopprijs van haar woning afgehaald en vraagt nu zo’n negen miljoen dollar.

Ondertussen vernam TMZ dat zijzelf nog met succes in de afkickkliniek verblijft.

