Cate Blanchett wordt Mrs. America

Voor de tweevoudig Oscar-winnares Cate Blanchett is het haar eerste rol op de Amerikaanse televisie, meldt The Hollywood Reporter. De serie bevat negen afleveringen en is te zien op FX.

Blanchett speelt de rol van Phyllis Schlafly, die in 2016 op 92-jarige leeftijd overleed. Ze werd ook wel ’de moeder van de Amerikaanse conservatieve beweging’ genoemd. Schlafly verzette zich sinds de jaren zeventig tegen het feminisme.

FX-CEO John Landgraf noemt Cate Blanchett een van de grootste acteurs van deze tijd. „We twijfelen er niet aan dat Cate de perfecte acteur is om de rol van Phyllis Schlafly te spelen, een van de meest polariserende en gecompliceerde figuren uit de jaren zeventig.”

De Australische Cate Blanchett (49) is een van de mensen achter Time’s Up, een initiatief van vrouwen die werken in Hollywood tegen seksuele intimidatie in elke branche. De Australische actrice speelde in talloze films. In 2005 kreeg ze een Oscar voor haar bijrol in The Aviator en in 2014 voor de hoofdrol in Blue Jasmine. In 2008 kreeg ze een ster op de Hollywood Walk of Fame.