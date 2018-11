Roy Donders weer slachtoffer van inbraak

Aan Shownieuws vertelt zijn zus dat het onduidelijk is wat er allemaal is meegenomen. Donders plaatste de vorige keer de beelden van de inbraak op zijn social media. Daarover zegt hij: „We hebben gewoon eigenlijk met het personeel afgesproken: ’Iedere keer dat het gebeurt, gooien we het op Facebook’. Ik weet dat het niet mag, maar het moet gewoon een keer stoppen in Nederland!”

Bekijk ook: Roy Donders opnieuw slachtoffer winkeldiefstal

Volgens zijn management gaat de zoveelste diefstal de stylist van het zuiden niet in de koude kleren zitten. Roy heeft al een bewogen jaar achter de rug, laten ze weten. „Het verlies van oma en opa, einde van Roy’s relatie en nu dit weer.” In het kader van het onderzoek mogen ze echter niets zeggen. „We hopen dat alles snel zal worden opgelost.”

Bekijk ook: Gaslek in kledingwinkel Roy Donders

Bekijk ook: Relatie Roy Donders op de klippen