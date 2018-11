Lil’ Kleine en Georgina Verbaan ook in Waar is de Mol?

Het is Georgina’s droom om Orang-oetans in het wild te zien. Ze neemt de twee belangrijkste mannen in haar leven mee: haar beste vriend Patrick Martens en haar vader. Haar vader is geboren in Indonesië en op zijn elfde naar Nederland verhuisd. Hij keert voor het eerst terug naar zijn geboorteland.

Namen van de rest van de reizende BN’ers zijn al eerder bekendgemaakt door SBS6: Humberto Tan, Victor Mids, Ronald Koeman, Ellie Lust en Lil’ Kleine. Dit seizoen mogen de gasten reisgezelschap meenemen. Zo neemt Ellie Lust haar tweelingzus mee en wordt Victor Mids vergezeld door zijn twee beste vrienden.

Het hele programma is dit nieuwe seizoen maatschappelijke georiënteerd. Vroeger ging het vooral om spectaculaire locaties, maar daar ligt volgens Johnny de Mol de nadruk niet meer zo op.

