’Job Gosschalk ontkent strafbare feiten’

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de zaak in onderzoek. Spong: „We wachten met vertrouwen af waar het Openbaar Ministerie mee komt. Er is een soort Me Too-gevalletje aan de orde. Daar is een politie-onderzoek aan gewijd. Ik moet het dossier nog krijgen. Dat gaan we daarna goed bestuderen.”

Bekijk ook: Gosschalk binnenkort verhoord als zedenverdachte

Spong laat op voorhand weten dat Gosschalk ’betwist dat hij ook maar enig strafbaar feit heeft gepleegd’. Job Gosschalk kwam eind vorig jaar in opspraak in navolging van de internationale #MeToo-beweging. De zaak kwam aan het licht na een publicatie in De Telegraaf en Nieuwe Revu, gebaseerd op de verhalen van een hele reeks acteurs die hem beschuldigden van seksueel wangedrag. Gosschalk heeft erkend dat hij grenzen heeft overschreden. Spong: „Hij heeft gezegd dat hij grenzen heeft overschreden, maar dat wil nog niet zeggen dat het strafbare feiten zijn.”

Het onderzoek bevindt zich in een afrondende fase volgens een woordvoerder van het OM, die alleen spreekt over een ’mannelijke castingdirector’. Nadat de verdachte is gehoord, volgt er een beslissing over of Gosschalk wordt vervolgd. Over de inhoud van het vermeende zedenfeit kan de woordvoerder verder niets zeggen.

De castingdirecteur is zijn werk kwijt en droeg zijn aandelen in castingbureau Kemna Casting, tegenwoordig Post Castelijn genaamd, waar hij mede-eigenaar van was, over aan de zittende directie. Volgens Spong is de impact op het leven van Gosschalk groot. „Zijn leven is behoorlijk ontregeld en in de war. Hij is zijn baan kwijt, zijn bedrijf kwijt. En hij gaat liever niet over straat.”