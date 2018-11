Mel B procedeert tegen haar voormalig advocaat

Dit leidde er uiteindelijk toe dat Mel B door de nanny werd aangeklaagd voor laster. Mel B en Stephen zetten vorig jaar na een huwelijk van tien jaar een punt achter hun relatie. De zangeres stelde destijds dat ze jarenlang is mishandeld door haar man. Ook beweerde ze dat hij en hun nanny jarenlang een affaire hadden.

Volgens TMZ heeft de nieuwe advocaat van Mel B een proces aangespannen tegen Wiesner, omdat die de nanny betrok in de vechtscheiding en bovendien buitensporige rekeningen stuurde. Deze nanny klaagde de voormalig Spice Girl uiteindelijk aan voor smaad, omdat ze van mening was dat er allemaal leugens stonden in de scheidingspapieren die de voormalig Spice Girl had ingediend bij de rechtbank.

Mel B trof vorig jaar november een schikking met Gilles, maar de lasterzaak zou nog steeds lopen. Mel B stelt haar voormalig advocaat nu aansprakelijk voor de schade die ze oploopt als Lorraine Gilles de zaak wint.