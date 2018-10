Rico Verhoeven kondigt groot nieuws uit Hollywood aan

Veel fans vermoeden dat Rico in Hollywood zijn acteerambities najaagt en gissen dat hij een rol in een film heeft bemachtigd. Rico Verhoeven droomt van een filmcarrière in de toekomst. Hij deed al audities voor de boksfilm Creed 2 en xXx de filmversie van Baywatch en heeft meermalen gezegd dat hij na zijn kickbokscarrière graag verder wil in de filmwereld. Dwayne Johnson is zijn grote voorbeeld.

Op de filmsite IMdB staat zijn naam ook vermeld bij de Hollywoodfilm Kickboxer Retaliation, een Hollywoodfilm die naast de VS dit jaar in landen als Japan, Polen en Koeweit uitkwam, en speelde hij in Nederland rollen in de tv-series Bluf en Vechtershart en in De Film van Dylan Haegens.

„Ik hoop dat acteren er een groot onderdeel van is”, zei Verhoeven eerder over zijn toekomstplannen. „Grote Hollywoodfilms. En dat in combinatie met wat ik nu doe, als een soort fit-icoon.” Geen wonder dat hij een schreeuw van blijdschap uit in zijn filmpje.