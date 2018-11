Film Bohemian Rhapsody inspireert Roel van Velzen

Op de première kwamen veel bekende Nederlanders af die Queen een warm hart toedragen, onder wie Roel van Velzen die met Leo Blokhuis een theatervoorstelling maakte over de band Queen en zijn grote hit Bohemian Rhapsody in het bijzonder. Ook Giel Beelen, Jeroen Nieuwenhuize en Dennis van der Geest kwamen op de première af.

„Ik heb mijn liefde voor Queen nooit onder stoelen of banken gestoken en nog steeds inspireert het me als ik het hoor”, zei Roel van Velzen op de rode loper. „Ze namen risico’s en waren in de jaren zeventig altijd de rest voor. Ze kwamen met een single van vijf minuten en 55 seconden. De film geeft een heel mooi beeld van hun strijd, klasse en doorzettingsvermogen om voor zichzelf te blijven staan. En dat is heel inspirerend, als muzikant en mens.”

’Geniaal’

Dennis van der Geest: „Het is natuurlijk geniaal hoe het nummer Bohemian Rhapsody in elkaar is gezet. De hele wereld kan het nummer meezingen, dat is best wel knap.” De voormalig judoka bewaart warme herinneringen aan een aantal Queen-nummers. „Als we tijdens judowedstrijden met het team opkwamen, dan hoorden we We Will Rock You of Another One Bites The Dust. En als we gewonnen hadden klonk het We Are The Champions. In de sport zijn dat klassiekers.”

De film Bohemian Rhapsody beleefde vorige week de wereldpremière in Londen. Onder de aanwezigen waren onder meer Roger Taylor en Brian May van Queen. Rami Malek vertolkt in de film de rol van leadzanger Freddie Mercury.